Джулия Гарнер может сыграть Мадонну

Роль певицы в готовящемся музыкальном байопике сыграет Джулия Гарнер — так подумали поклонники после того, как Мадонна и её менеджер подписались на актрису в Instagram.

Мадонна работает над фильмом о начале своего творческого пути вместе со сценаристкой и лауреаткой «Оскара» Диабло Коуди.

О работе стало известно несколько недель назад, когда Мадонна выложила видео-пост в Instagram.

Работа над байопиком ведётся с 2017 года и текст получил первое место в так называемом «Чёрном списке» неснятых сценариев.