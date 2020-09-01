Певица хочет выглядеть молодо, но при этом сохранить живую мимику.

Многие звезды колят ботокс, чтобы разгладить морщины на лице. Однако после этой процедуры лицо становится «восковым» и теряет свою мимику. Джессика Симпсон нашла альтернативу ботоксу.

«Не так давно мне исполнилось 40 лет, так что за кожей нужно следить. Выбирать ботокс не хочу, потому что мне нравится моя мимика, те выражения лица, которые делают меня тем, кто я есть на самом деле. Я все понимаю про ботокс, но если могу просто использовать красный свет, это лучше. Верю в него. Когда лежу под красной лампой, возникает медитативное состояние — слушаешь музыку или подкаст и думаешь, что становишься Бенджамином Баттоном (персонаж фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», который молодеет. — Прим. ред.)», — сказала Джессика.