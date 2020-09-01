Долгожданный сиквел экранизации бестселлера Анны Тодд уже в кинотеатрах

В украинском прокате стартует показ второй части экранизации романтической пенталогии Анны Тодд «После ссоры» ( «After We Collided»), которую журнал Comopolitan как-то назвал «самым литературным феноменом» ее поколения. Режиссером выступил Роджер Камбл — автор культовой драмы 1990-х «Жестокие игры» и сериала «Форс-мажоры».

В сиквеле мелодрамы «После ссоры», рассказывающий о любви пай-девочки Тесс и классического «плохого парня» с непростым прошлым Хардина, у главного героя появляется соперник, который начинает настойчиво ухаживать за его любимой и готов положить весь мир к ее ногам . Хардин придется приложить немало усилий, чтобы обойти нового ухажера Тесс и отвоевать свое право на любовь.

Главные роли в киноленте «После ссоры» выполнили Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд и Дилан Спраус.

В прошлом году на экраны вышел первый фильм франшизы под названием «После». При бюджете в 14 млн долларов картина собрала почти 70 млн в мировом прокате, став камнем преткновения между зрителями и критиками. Так, по данным агрегатора Rotten Tomatoes, «После» получил 19% положительных отзывов от кинокритиков (на основе 35 рецензий) и 70% от зрителей (на основе оценок 2487 пользователей).