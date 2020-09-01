Численность населения России в этом году сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем

Общая численность населения России за 2020 год на фоне пандемии может сократиться на 158 тыс. человек, что станет максимальным показателем за 14 лет, передает РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек, отмечает издание. В 2019 году численность населения снизилась на 32,1 тыс. человек.

Согласно документу, подлинность которого подтвердили два источника, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен не раньше с 2022 года.

Кроме того, ожидается, что уровень бедности, который определяется по количеству граждан с доходами, не достигающими прожиточного минимума, в 2020 году вырастет на 1% и составит 13,3% населения.

Напомним, сокращение уровня бедности вдвое, до 6,5% к 2030 году, является одной из национальных целей развития РФ.