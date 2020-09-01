Brent старается приблизиться к $46 за баррель

По состоянию на 8:00 ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,47 к предыдущему закрытию до $45,75 за баррель, октябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,39 до $43 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 1% после неспособности удержаться в плюсе накануне». «Цены на международный сорт в начале недели достигли нового пика с марта 46,53 доллара, а на американский сорт оставались недалеко от августовского пика 43,57 доллара. Поддержку нефтяным котировкам во вторник оказывает ослабление доллара. В течение сессии инвесторы, вероятно, будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и общий аппетит к риску», — говорится в обзоре эксперта.

Со своей стороны, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов соглашается, что «доллар дешевеет по всему рынку». «Если покупатели смогут сегодня вернуть курс к уровню $46,50, то на слабости доллара ралли по нефти продолжится до $47,75», — не исключает эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.