Ариана Гранде стала первой женщиной, официально достигшей отметки в 200 миллионов поклонников

В минувшие выходные 27-летняя певица Ариана Гранде стала первой женщиной в инстаграме, кому удалось набрать 200 миллионов фолловеров. Немного отстают от нее 23-летняя Кайли Дженнер и 28-летняя Селена Гомес со 193 и 190 миллионами подписчиков соответственно.

Одной из первых поздравила Гранде ее подруга и коллега Леди Гага, с которой они вместе выступили в минувшие выходные на премии MTVA VMA.



Поздравляю мою подругу с 200 миллионами фолловеров. Ты королева! Надень эту корону,

— написала звезда в своем инстаграме.

А вот первым мужчиной, который добился такого же успеха, стал футболист Криштиану Роналду. Сейчас у него более 237 миллионов подписчиков.

Интересно, что ленту Гранде при этом нельзя назвать очень разнообразной. В своем инстаграме певица в основном публикует селфи и незамысловатые собственные снимки, которые редко сопровождает глубокомысленными комментариями. Однако даже самые простые ее фотографии регулярно набирают по несколько миллионов лайков. В общем, о таком успехе современные блогеры пока могут только мечтать!