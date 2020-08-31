Звезда «Дикого ангела» стала блондинкой

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель Наталья Орейро решила поэкспериментировать с образом.

Так, звезда «Дикого ангела» устроила эффектную фотосессию и перевоплотилась в легендарную Мэрилин Монро. На своей Instagram странице знаменитость показала сексуальные снимки. На них Орейро появилась в пикантных нарядах или полуобнаженная с белокурыми волосами в стиле Мэрилин.

В посте артистка оставила цитату Монро: «Счастье — внутри нас самих, а не рядом с кем-то».

Поклонники Натальи остались в восторге от перевоплощения кумира. Об этом свидетельствует куча комментариев и тысячи лайков. Так, фолловеры исполнительницы отметили, что Орейро сильно подходит этот образ.