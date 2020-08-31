«  
  »

Звезда «Дикого ангела» стала блондинкой

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель Наталья Орейро решила поэкспериментировать с образом.

Так, звезда «Дикого ангела» устроила эффектную фотосессию и перевоплотилась в легендарную Мэрилин Монро. На своей Instagram странице знаменитость показала сексуальные снимки. На них Орейро появилась в пикантных нарядах или полуобнаженная с белокурыми волосами в стиле Мэрилин.

В посте артистка оставила цитату Монро: «Счастье — внутри нас самих, а не рядом с кем-то».

Поклонники Натальи остались в восторге от перевоплощения кумира. Об этом свидетельствует куча комментариев и тысячи лайков. Так, фолловеры исполнительницы отметили, что Орейро сильно подходит этот образ.

31 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  