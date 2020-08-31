Выход фильмов «Крик 5» и «Паранормальное явление 7» снова перенесли

Киностудия Paramount Pictures решила отказаться от выпуска части своих перспективных кинопроектов в 2021 году. На год были отложены релизы фильмов «Крик 5» и «Паранормальное явление 7». Первый будет представлен зрителям 14 января, а второй — 4 марта 2022 года.

Официально причина не называется, но, вероятнее всего, ревизия прокатных графиков связана со сложностью съемочных процессов и неопределенностью на кинорынке в эпоху продолжающейся пандемии коронавируса. Ожидается, что создатели пятой серии «Крика» преступят к работе в конце 2020 года.

О новой части популярной франшизы «Паранормальное явление» пока известно очень мало. В июне продюсер Джейсон Блум говорил в одном из интервью, что у зрителей может появиться шанс вновь увидеть на экранах актрису Кэти Фезерстон. «Мы работаем над концепцией фильма, но я пока не знаю, куда завете нас сюжет. Мы обсуждаем разные возможности. Я бы с удовольствием вернул ее обратно, она прекрасная актриса и мой старый друг, и я надеюсь что мы сможем вновь поработать с ней», — сказал он.

Отметим, что из-за увеличения числа заболевших в некоторых западных и азиатских странах голливудские студии начали отказываться от прокатных графиков не только на 2020, но и на 2021 год.