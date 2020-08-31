В Китае «разрубили» небоскреб

В городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая «разрубили» небоскреб. Такой вид создают три «небесные палубы», расположенные по бокам здания. По задумке авторов проекта, они будут служить смотровыми площадками с панорамным видом на город. Об этом сообщает Designboom.

Небоскреб высотой 200 метров получил название Prince Plaza. Он располагается на живописной территории между горами и морем. Для того чтобы можно было увидеть панорамный вид на местность, здание «разрубили» и оборудовали «небесными палубами» — смотровыми площадками. В качестве главного материала при строительстве использовали стеклянные панели, а «палубы» отделали конструкциями в виде шестиугольников. Таким образом окружающая природа отражается в фасаде небоскреба и создает на нем узор.

Автором проекта выступило голландское архитектурное бюро OMA в лице архитекторов Дэвида Джаноттена (David Gianotten) и Бауке Альбады (Bauke Albada). Они планировали создать здание, которое бы гармонировало с окружающей территорией и было доступно для людей. «Prince Plaza отлично взаимодействует и с горами, и с морем, и с индустриальной инфраструктурой. Три «палубы» — важные элементы дизайна. Они как бы разрушают его монолитный фасад и являются общественными местами, где каждый может насладиться природой», — рассказывает Джаноттен.