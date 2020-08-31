У «Газпрома» почти в 20 раз упала чистая прибыль

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила по итогам января-июня текущего года 45,46 млрд рублей, что в 19,3 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета концерна.

При этом прибыль за период, относящаяся к акционерам «Газпрома», рухнула в 25,4 раза до 32,919 млрд рублей.

Выручка компании сократилась за I полугодие в 1,4 раза в годовом сопоставлении до 1,9 трлн рублей.

По итогам II квартала нынешнего года прибыль холдинга упала вдвое до 149,17 млрд рублей, квартальная выручка — на 34% до 1,163 трлн рублей.

Чистый долг «Газпрома» за отчетный период вырос на 16% и на 30 июня достиг 3,68 трлн рублей.

Ранее стало известно, что чистый убыток «Газпрома» по РСБУ составил по итогам I полугодия нынешнего года 276,982 млрд рублей против прибыли в 371,1 млрд рублей годом ранее.

Выручка по РСБУ сократилась за январь—июнь на 26% в годовом сопоставлении до 1 трлн 883,271 млрд рублей. Валовая прибыль газового монополиста упала в отчетном периоде на 45% в годовом выражении до 647 млрд рублей.

Напомним также, что средняя цена экспорта газа «Газпрома» упала в июне нынешнего года до $82 за тысячу кубометров после $94 в мае и $109 в апреле. Эта цена все ниже и ниже цены уровня безубыточности поставок российского газа в Европу.

По расчетам «Интерфакс», рентабельный уровень экспорта для «Газпрома» находится не ниже $100 за тысячу кубометров ($13 — себестоимость добычи, $14 — НДПИ, $27 — транспортировка по России, минимум $20 — транспортировка до целевых рынков Европы — итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%). Таким образом, уже второй отчетный месяц «Газпром» продает газ за границу в убыток.