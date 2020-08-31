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Твит о смерти звезды «Черной пантеры» побил все рекорды соцсети

Твит о смерти звезды "Черной пантеры" побил все рекорды

Как сообщает Твиттер, твит о кончине актера Чедвика Боузмана стал самым популярным за все время существования этой соцсети.

Актер, известный по главной роли в марвеловском блокбастере «Черная пантера», которую он повторил в двух последних фильмах франшизы «Мстители», скончался 28 августа. Четыре года назад Боузману диагностировали рак толстой кишки. Артист боролся, но так и не сумел преодолеть болезнь.

Помним, как в соцсетях появилось видео, на котором Боузман выглядел очень похудевшим. Фанаты подумали, что актер похудел для какой-то новой роли. Но, как оказалось, причиной болезненной худобы был рак.

31 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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