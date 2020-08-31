Турчинов — доверенные лица Зеленского переходят на сторону страны-агрессора

Член Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин перешел на сторону страны-агрессора. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Таким образом политик отреагировал на заявления Фокина о необходимости предоставления особого статуса Донбассу и о том, что «обе стороны совершали преступления».

«Это проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина», — написал Турчинов.

Он поинтересовался у представителей президента Украины Владимира Зеленского в ТКГ, о каких преступлениях украинских защитников речь.

«Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?», — добавил он

По его словам, если Фокин и Кравчук немедленно не будут исключены из делегации и против них не возбудят уголовные дела, значит они согласованно произносят тезисы «зеленой власти».

«В таком случае, подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, которые готовы защищать свою страну», — резюмировал Турчинов.