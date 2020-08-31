Тайна каменных гигантов: в аравийской пустыне обнаружены объекты старше пирамид

Загадочные строения мустатилы были впервые обнаружены специалистами из Общества Макса Планка в Германии, саудовскими и международными учеными. Мустатилы — это своего рода низкие стены, напоминающие забор, сложенные из камней, а точнее, их нагромождения. Исследователи использовали спутниковые снимки высокого разрешения вместе с данными Google Earth. Чтобы найти загадочные сооружения, ученые нанесли на карту расположение некоторых объектов, изучили их близость к воде и благодаря произведенному анализу обнаружили 104 мустатила.

Мы привыкли думать о том, что Саудовская Аравия — это центр исламского мира. Но что она представляла собой в доисламский период? Это время мало изучено, и только в последние годы археологи начали исследования обширных пустынь страны. И тут их ждали открытия. Специалисты обнаружили более 100 загадочных каменных сооружений, одни из самых древних на Земле, ведь они старше чем пирамиды. Находки в пустыне Саудовской Аравии дают ученым новое понимание жизни в древнем мире во время перехода от кочевой «пастушеской» цивилизации к неолитическому обществу.

Местонахождение мустатилов, найденных на северо-востоке Саудовской Аравии

Они представляют собой вытянутые прямоугольники. «В среднем они достигали 480 футов в длину и 420 футов в ширину (161 и 142 м). В основном такие образования располагались в низких районах недалеко от водных ресурсов в северо-восточной части Саудовской Аравии», — об этом заявили саудовские ученые.

Таинственные мустатилы старше пирамид

Других предметов материальной культуры рядом было обнаружено мало, и для того, чтобы установить возраст находки, провели углеродный анализ. Неожиданное открытие удивило исследователей — мустатилы оказались старше пирамид и были созданы более 7000 лет назад. Огромный масштаб этих сооружений делает их одними из самых впечатляющих примеров доисторической монументальной архитектуры.

Два мустатила в пустыне Нифуд

Исследователи пытались выяснить, с какой целью были построены эти сооружения. Согласно их выводам, мустатилы были созданы в ответ на климатические и экологические изменения.Примерно 10–6 тысяч лет назад Аравийский полуостров пережил самый последний из периодов «зеленой Аравии», когда большое количество осадков преобразило этот в целом засушливый регион.

Из засушливой пустыни в зеленую Аравию

Кочевникам-скотоводам приходилось бороться за выживание в суровых пустынных условиях. Большее количество осадков превратило часть пустыни в луга, но окружающая среда по-прежнему оставалась «недружелюбной». Это привело к постепенному отказу от кочевой жизни и, возможно, созданию территориальных образований. Мустатилы, вероятно, связаны с этими драматическими социальными изменениями.

Геометрический узор, нарисованный на стене одного из мустатилов

Затем исследователи попытались установить назначение этих загадочных сооружений в пустыне. Стены слишком низки, чтобы их можно было построить в оборонительных целях, также они не могли быть использованы для хранения воды. В этих местах было обнаружено большое количество костей животных. Кроме того, удалось увидеть изображения, которые натолкнули на мысль о том, что строения носили ритуальное, символическое значение.

Источник: https://travelask.ru/blog/posts/24964-tayna-kamennyh-gigantov-v-araviyskoy-pustyne-obnaruzheny-ob