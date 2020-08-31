Один из крупнейших американских брокеров начал «зачистку» клиентов из России

Interactive Brokers, один из крупнейших онлайн-брокеров в США, начал ограничивать операции с российскими клиентами. Американская компания, снискавшая популярность в РФ из-за лояльности к происхождению денег, низким тарифам и широкой линейке доступных рынков, с августа начала закрывать счета и отказывать в обслуживании.Под удар попали как физические, так и юридические лица, в том числе одна из крупных финансовых групп, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Зачистку российской базы клиентов IB начала после того, как претензии к ней возникли у американских регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Служба регулирования финансовых услуг (RINRA) — оштрафовали компанию на 38 млн долларов, обнаружив «пробелы» в противодействии отмыванию денег.

В рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводится due diligence новых и существующих счетов, пояснили в пресс-службе IB, добавив, что компания «принимают во внимание ряд факторов, включая риски, связанные с местоположением клиента, вида его счета и активности».

Россия попала в список стран с определенным уровнем риска, где для брокеров невозможна услуга счета с неполным раскрытием информации о клиенте, рассказывает первый заместитель гендиректора «Универ Капитал» Андрей Зайцев.

Это, в частности, тип счета, когда российский брокер позволяет российскому участнику торговать иностранными инструментам через свой шлюз, не заключая договор с самой IB.

«Как мы понимаем, такой тип счета более недоступен для всех брокеров» из России, сказал Зайцев.

IB имеет статус крупнейшего в США брокера по среднему обороту торгов, обрабатывая 1,7 миллиона транзакций в день, и в отличие от других иностранных брокеров и банков продолжал лояльно относиться к российским клиентам после 2014 года.

Те, кто все-таки готов открыть институциональный счет, предъявляют очень существенные требования к объему бизнеса, более высокие тарифы для клиентов, при этом процесс уже даже согласованного заранее открытия счета в иностранном брокере в среднем занимает до полугода, сетует Зайцев.