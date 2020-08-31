Объявлены победители кинофестиваля Молодость

В этом году гран-при разделили два фильма – «Особые приметы» Фернанды Валадес и «Твой ход» Мириам Верро.

Организаторы Киевского международного кинофестиваля Молодость на торжественной церемонии объявили победителей.

Отмечается, что Гран-при разделили два фильма – «Особые приметы» (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Испания, а также «Твой ход» (Kuessipan) Мириам Верро, Канада. Приз зрительских симпатий достался ленте «Двое» (Two of Us), Филиппо Менегетти, Франция, Люксембург, Бельгия. Победителем Национального конкурса, в котором представлены короткометражные фильмы, стал «Схрон» (Hideout), Оксана Войтенко, Украина.

Полный список победителей выглядит так:

Национальный конкурс:

Победитель Национального конкурса — «Схрон» (Hideout), Оксана Войтенко, Украина. Специальный диплом жюри — «Бульмастиф» (Bullmastiff) Анастасия Буковская, Украина. Специальный диплом жюри — «Прощай, Света» (Goodbye, Sveta) Настя Канарева, Украина. Специальный диплом жюри — «Спасите меня, доктор!» (Save Me, Doctor!) Дмитрий Грешко, Украина.

Детская программа MOLODIST TEEN SCREEN:

Победитель программы «Щ — это счастье» (H Is for Happiness) Джон Шиди, Австралия. Специальный диплом жюри за лучшую роль — «Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает» (Oskar & Lilli. Where No One Know Us), Араш Т. Риаги, Австрия.

Специальный диплом жюри за сценарий — «Клуб уродливых детей» (The Club of Ugly Children) Ионафан Элберс, Нидерланды.

Солнечный зайчик — SUNNY BUNNY Победитель — «Суховей» (Dry Wind) Даниэл Ноласко, Бразилия. Специальный диплом жюри — «Без обид» (No Hard Feelings) Фараз Шариат, Германия. Специальный диплом жюри — «Лингва франка» (Lingua Franca) Изабель Сандовал, США, Филиппины.

Международный конкурс:

Гран-при — «Особые приметы» (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Испания. «Твой ход» (Kuessipan) Мириам Верро, Канада. Приз зрительских симпатий — «Двое» (Two of Us), Филиппо Менегетти, Франция, Люксембург, Бельгия.

Полнометражный конкурс:

Лучший полнометражный дебют — «Мой утренний смех» (My Morning Laughter) Марко Джорджевич, Сербия.

Специальный диплом жюри — «Совершенно нормальная семья» (A Perfectly Normal Family) Малу Рейманн, Дания. Специальный диплом жюри — «Бег детей» (Kids Run) Барбара Отт, Германия.

Короткометражный конкурс:

Лучший короткометражный фильм — «Бульмастиф» (Bullmastiff), Анастасия Буковская, Украина. Специальный диплом жюри — «Среди миндальных деревьев» (Among the Almond Trees) Мари Лефлок, Бельгия. Специальный диплом жюри — «Праздничный день» (Party Day) София Бост, Португалия.

Студенческий конкурс:

Лучший студенческий фильм — «Спокойной ночи» (Good Night) Энтони Нти, Бельгия, Гана. Специальный диплом жюри — «Элли» (Elli) Вивьен Хартманн, Германия. Специальный диплом жюри — «Душенька» (The Little Soul) Барбара Рупик, Польша.

Церемонию, которая проходила под аркой Дружбы народов, закрыл фильм продюсера Анны Капустиной и режиссера Ирины Целик «Земля голубая, будто апельсин». Лента впервые в истории украинского кино получила награду за лучшую режиссуру в конкурсной программе кинофестиваля «Сандэнс».

Напомним, 49-й Киевский международный кинофестиваль Молодость проходит с 22 по 30 августа. На фестивале, который проходит в офлайн- и онлайн-формате, зрители посмотрели 260 фильмов на четырех локациях.