Мировая столица казино осталась без своего основателя умер Стэнли Хо

Наиболее известной личностью в игровой индустрии Макао считается гонконгский бизнесмен Стэнли Хо. Он скончался на девяносто десятом году жизни в больнице. Об этом сообщила его дочь, Пэнси. Его смерть была тихой и мирной посреди ночи.

Как все начиналось

В сложный период, когда была война предприимчивый житель Макао смог найти способ заработать. Свои первые деньги он получил за контрабанду раритета и изделий роскоши в Китай. Всемирно известная столица казино на тот момент была одной из немногих деревень, в которой жили рыбаки. Позже журналисты магната обвиняли в сотрудничестве с японцами, однако никто не хочет вспоминать, что именно те продукты, которыми ему платили японцы, он раздавал голодающим односельчанам. Об этом много писала газета New York Times.

Средства, которые он смог заработать за период войны он вложил в собственную строительную компанию. Он понимал, что можно заработать огромные деньги, основав заведения игорного бизнеса, поэтому вместе со своими партнерами быстро получил лицензию на открытие первого казино. Выдали ее португальские власти, которым Хо пообещал изменить внешний вид поселка и превратить его во всемирно известный центр туризма. Зарождение игорного бизнеса в Макао наступило в шестидесятые годы прошлого столетия. Именно магнат смог никому неизвестную португальскую колонию превратить в центр гемблинга, основав империю SJM Holdings. После этого он стал одним из богатейших людей в Азии.

Репутация вопреки общественному мнению

Известный миллиардер был любителем танцев и тем, что максимально оберегал своих близких от игр в казино. Периодически у общественности возникали вопросы, и пресса писала о причастности бизнесмена к отмыванию денег, организованной преступности, а также проституции в его отелях. Однако вопреки этому, у местных жителей и всех, кто его знал, сложилось совершенно иное мнение о нем. Некоторые играли в его заведениях, а некоторые отдавали предпочтение интернет ресурсам, подобно тем, которые сегодня пользуются популярностью в России и подвергаются блокировке. Для ее обхода можно использовать официальное зеркало MrBit Casino.

Его считали патриотом, который в трудные моменты оказал поддержку. Кроме того, он является ценителем древних традиций. Относительно высказываний журналистов о своей деятельности Стэнли говорил, что подобные обвинения можно выдвинуть абсолютно всем владельцам казино.

Перемены и смена власти

С приходом новой власти в 1999 году гонконгский бизнесмен смог быстро адаптироваться и продолжать работу, несмотря на открытие филиалов в Макао филиалов конкурентов. На сегодня тут можно найти заведения MGM, The Venetian и др. Что касается империи Хо, его детище управляет двадцатью игорными заведениями, а также вышла далеко за пределы столицы. Его филиалы можно обнаружить во многих странах. Несмотря на противоречивые моменты в его биографии, он является примером для большого количества бизнесменов и простых людей. Его жизненный путь показал всем как можно достигнуть цели вопреки обстоятельствам, двигаясь вперед только с помощью энтузиазма.