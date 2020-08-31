Меган Маркл предложат миллионы долларов за подкаст

Музыкальный сервис Spotify предложит Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри продюсировать подкасты. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.

Источник издания утверждает, что компания свяжется с американским агентом Маркл в ближайшие недели. «Разумеется, деньги — не вопрос, — цитирует его Daily Mirror. — Меган Маркл более или менее сможет выставить собственный ценник за эксклюзивное сотрудничество над сериями подкастов».

Spotify уже заключил аналогичные сделки с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — женой 44-го президента США Барака Обамы. По всей видимости, эксперимент был признан успешным.