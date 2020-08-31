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Меган Маркл предложат миллионы долларов за подкаст

Меган Маркл и принц Гарри

Музыкальный сервис Spotify предложит Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри продюсировать подкасты. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.

Источник издания утверждает, что компания свяжется с американским агентом Маркл в ближайшие недели. «Разумеется, деньги — не вопрос, — цитирует его Daily Mirror. — Меган Маркл более или менее сможет выставить собственный ценник за эксклюзивное сотрудничество над сериями подкастов».

Spotify уже заключил аналогичные сделки с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — женой 44-го президента США Барака Обамы. По всей видимости, эксперимент был признан успешным.

31 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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