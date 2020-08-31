Куда Коломойский вкладывал украденные в Украине деньги и почему Зеленский его покрывает

Если вам интересно, куда Коломойский и Боголюбов прятали украденные у вас из Привата деньги….то уже есть отчёт Kroll и там написано, что они вкладывали бабло в элитную недвижимость за границей.
Боже мой, это так примитивно, что просто какой-то пиздец. Не в акции, не в стартапы. В элитную недвижимость.
Спрятали, называется.
Недвижимость в Лондоне, в Израиле.
Боголюбов, например, купил виллу в престижном районе Лондона — Белгравия. И офисный центр прям премиум-класса рядом с Букингемским дворцом. Сэр, бля. Недоделанный.
По даным Kroll, по состоянию на 2016 год у Боголюбова недвижимости оказалось на 90 миллионов фунтов стерлингов. Набанковал маленько.
В отчёте также есть данные про строение на Трафальгарской площади. Но детективы точно не могут сказать, владеет ли этим строением Боголюбов, потому как собственники надёжно спрятаны в одной островной компании. Видимо этот дом покупали через других юристов. Бгг.
Так же следствие нашло две виллы Коломойского и его семьи, которые расположены в Израиле, город Герцилия. Виллы оформлены через цепочку фирм, но не особо спрятаны. Хуже, чем здание на Трафальгарской площади у Боголюбова.
Недавно одну из этих вилл пытались продать. Выставили за 90 миллионов долларов. Недорого.
Кроме этого Коломойский с семьёй владеют двумя яхтами. 90 и 60 метров.
Коломойский свою элитную недвижимость в Швейцарии, Франции и Израиле записывал на сестру — Ларису Черток. Например вилла Черток в Швейцарии расположена в элитном районе Женевы — Аньер. По данным отчёта Kroll, Лариса купила эту недвижимость за 32 миллиона долларов. Только есть один нюанс — дохода у Ларисы на такие покупки не было и нет. У нас это дело привычное, а в заграничье такой расклад считают преступлением.
Так же сестра олигарха владеет недвижимостью в той же Швейцарии, во Франции — например виллой на юго-восточном побережье, которую считают главной резиденцией ИгорьВалерича.
Лариса Черток отказывается давать комментарии журналистам. Заявляет, что не хочет разговаривать на эту и другие темы и не даёт ответов ни на какие вопросы. Что в общем не удивительно.
Деньги в Привате были наши, родные и кровные. Это вклады нескольких десятков миллионов украинцев и украинских предприятий — банк-то весьма популярный и удобный.
В расследовании аккуратно пишут о деньгах, что они «выведенные». Но правильно читать — «украденные». Коломойский и Боголюбов попросту обокрали своих вкладчиков, которые доверили их банку свои деньги. Большие или маленькие. Иногда возможно последние.
Таким ворам место в тюрьме. Но, к сожалению, правосудию очень сложно их достать. Особенно после того, как в Украине выбрали преЗедента — марионетку Коломойского. Теперь Коломойскому и Боголюбову есть где прятаться. Они оба вернулись в Украину. И Зеленский покрывает этих международных преступников, которые обокрали народ Украины и отмывали деньги во многих странах мира.
В США Большое жюри начало процесс против Коломойского по обвинению в отмывании денег.
А у нас Данил Гетьманцев прямо ответил на вопрос про возможность выдачи Коломойского правосудию США, не особо
стесняясь:
— Мы своих не бросаем. Украина не выдаёт своих граждан.
Оно, возможно, и правильно.
Олигарха Коломойского, который усадил Зеленского в кресло Президента, никто не выдаст. Выдать можно было наших граждан россии в виде сотрудников Беркута — и ничего никому не жало. Можно было выдать россии важного свидетеля по делу Боинга. Можно было бросить умирать бойца.
А Коломойского — нит. Не можна.
Вот и думай теперь — кто Зеленскому свои?..
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