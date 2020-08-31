Куда Коломойский вкладывал украденные в Украине деньги и почему Зеленский его покрывает

Если вам интересно, куда Коломойский и Боголюбов прятали украденные у вас из Привата деньги….то уже есть отчёт Kroll и там написано, что они вкладывали бабло в элитную недвижимость за границей.

Боже мой, это так примитивно, что просто какой-то пиздец. Не в акции, не в стартапы. В элитную недвижимость.

Спрятали, называется.

Недвижимость в Лондоне, в Израиле.

Боголюбов, например, купил виллу в престижном районе Лондона — Белгравия. И офисный центр прям премиум-класса рядом с Букингемским дворцом. Сэр, бля. Недоделанный.

По даным Kroll, по состоянию на 2016 год у Боголюбова недвижимости оказалось на 90 миллионов фунтов стерлингов. Набанковал маленько.

В отчёте также есть данные про строение на Трафальгарской площади. Но детективы точно не могут сказать, владеет ли этим строением Боголюбов, потому как собственники надёжно спрятаны в одной островной компании. Видимо этот дом покупали через других юристов. Бгг.

Так же следствие нашло две виллы Коломойского и его семьи, которые расположены в Израиле, город Герцилия. Виллы оформлены через цепочку фирм, но не особо спрятаны. Хуже, чем здание на Трафальгарской площади у Боголюбова.