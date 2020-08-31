Крем для кожи помог в создании негорючих литий-ионных аккумуляторов

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы зарекомендовали себя как одна из самых эффективных технологий хранения энергии, имеющихся в нашем распоряжении. К сожалению, у них есть довольно явно выраженная ахиллесова пята: неводный электролит, который неплохо горит и в результате представляет серьезную пожароопасность.

Такие аккумуляторы окружают нас — они есть в смартфонах, умных часах, автомобилях и даже в наушниках. И постоянно появляются сообщения о том, что они взрываются и приводят к травмам, смертям и порче имущества, так что проблема безопасности Li-ion аккумуляторов стала очень серьезной.

И достаточно далеко в решении этой задачи продвинулись исследователи из Китайского университета в Гонконге (CUHK), которые разработали негорючий, экологически чистый и недорогой водный электролит на основе ингредиента, используемого в кремах для кожи, который все еще может обеспечить высокую плотность энергии в отличие от предыдущих электролитов на водной основе.

«Если вы хотите полностью устранить проблему пожароопасности литиевых батарей, использование электролита на водной основе является наиболее эффективной стратегией», — объяснила профессор Йи-Чун Лу, которая руководила исследованием в CUHK. «Когда мы разрабатывали этот проект, нашей целью было создание электролита на водной основе, который обеспечивал бы высокое напряжение при сохранении низкой стоимости и оставался бы при этом экологически чистым».