Кэти Перри смешно пошутила о первых эмоциях от материнства

Недавно певица подарила Орландо Блуму дочь, а теперь делится впечатлениями.

Известно, что звезда имеет отличное чувство юмора, поэтому за ребенка переживать не стоит — ей будет весело. Но несмотря на то, что Кэти вне себя от счастья, имеет определенные сложности.

Так, на странице в Instagram Перри разместила актуальной мем — на нем мама бросает малыша отцу. Фото селебрити подписала так:

Это я, после того, как кормила весь день, передаю Дейзи отцу, чтобы подготовиться к появлению второго «ребенка».

Красавица намекает на то, что у нее мало времени, а вторым «ребенком» называет шестой студийный альбом «Smile». И такое чувство юмора очень понравилось подписчикам — они отметили, что прикол улучшил им настроение.