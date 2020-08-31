«  
  »

Кэти Перри смешно пошутила о первых эмоциях от материнства

Кэти Перри смешно пошутила о первых эмоциях от материнства

Недавно певица подарила Орландо Блуму дочь, а теперь делится впечатлениями.

Известно, что звезда имеет отличное чувство юмора, поэтому за ребенка переживать не стоит — ей будет весело. Но несмотря на то, что Кэти вне себя от счастья, имеет определенные сложности.

Так, на странице в Instagram Перри разместила актуальной мем — на нем мама бросает малыша отцу. Фото селебрити подписала так:

Это я, после того, как кормила весь день, передаю Дейзи отцу, чтобы подготовиться к появлению второго «ребенка».

Красавица намекает на то, что у нее мало времени, а вторым «ребенком» называет шестой студийный альбом «Smile». И такое чувство юмора очень понравилось подписчикам — они отметили, что прикол улучшил им настроение.

31 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  