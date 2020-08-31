Какой кэшбэк-сервис выгоден при покупках на Aliexpress

Покупки в Интернете стали не просто популярным направлением среди любителей шоппинга, на иностранных сайтах очень часто делают закупку товара предприниматели, занимающиеся перепродажей, владельцы салонов красоты и различных мастерских, мастера хенд-мейда.

Особой популярностью пользуются китайские интернет-магазины. В числе самых популярных торговых площадок и китайский маркетплейс Aliexpress, позволяющий не только находить необычные и трендовые товары по низким ценам, но и при этом существенно экономить благодаря возможностям кэшбэка.

Как работает кэшбэк и сколько можно сэкономить?

Касательно вопросов выгоды, то однозначно можно ответить, что грамотно подобранный сервис по возврату процентов от покупки – это очень выгодно. Суммы, сэкономленные во время шоппинга зависят от активности покупателя:

Сколько сделок он совершает;

Какие условия покупки выбирает;

На какую сумму делает заказы.

Выбрать сервис по возврату процентов от покупок на Алиэкспресс стоит исходя из ряда нюансов, ведь каждый предлагает свои условия сотрудничества.

Стоит отметить, что опережает в этом плане кэшбэк-сервис Letyshops, предлагающий пользователям действительно выгодные условия сотрудничества и доступ к ряду инструментов, упрощающих и повышающих эффективность шоппинга на китайских торговых площадках.

Особенности экономии с Letyshops

К основным выгодам от сотрудничества с данным сервисом можно отнести и тот фактор, что Letyshops предлагает своим клиентам выгодные и прозрачные условия сотрудничества, лояльную техническую поддержку и доступ к таким приятным бонусам, как “горящий кэшбэк” и скидочные коды.

Сервис моментально реагирует на изменения условий опции Cashback на торговой площадке Aliexpress, находя варианты, позволяющие своим клиентам не терять выгоду от совершения покупок.

К техническим особенностям пользования услугами сервиса можно отнести:

Возврат средств в диапазоне 60-90 дней;

Наличие качественного и функционального приложения;

Возможность использовать специализированное расширение для браузера;

Доступ к интересным акциям и розыгрышам.

В последние время, менеджеры сервиса обращают внимание пользователей на тот факт, что торговая площадка Алиэкспресс ограничила действие расширения кэшбэк-сервиса в браузере, но в качестве альтернативы можно пользоваться инструментами для выгодного шоппинга через приложение для смартфона.