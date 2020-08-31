Какие в реальной жизни актеры, играющие злодеев

Некоторые актеры словно рождены для того, чтобы изображать злодеев. Их внешний вид, манеры, движения… Но стоит им однажды сыграть отрицательного персонажа, как амплуа отъявленного негодяя преследует долгие годы. Так какие же они в реальной жизни, эти экранные антигерои?

Гари Олдман

Гари Олдман – пожалуй, самый известный голливудский актер, который воплотил на экране не один десяток злодейских образов. Он сыграл в таких картинах, как: «Пятый элемент» (Жан-Батист Эмануэл Зорг), «Леон» (Норман Стэнсфилд), «Ромео, истекающий кровью» (Джек Гримальди). В более поздних работах ему доставались более разноплановые персонажи – Сириус Блэк и Джейм Гордон. Коллеги по цеху отмечают, что Гари мастерски может перевоплотиться в любого героя. «У людей сложилось довольно странное и неверное представление обо мне. Я всё время читаю об “умалишённом” или о “гении”, “переменчивом”, “злобном” Олдмане. Наверное, дело в том, что люди напрямую ассоциируют меня с персонажами, которых я играю. Но ведь любой актёр, который говорит вам, что он становится тем персонажем, которого играет, либо лжец, либо диагностированный шизофреник», – отмечал Олдман в одном из интервью. В жизни актера не всегда было все так гладко. Он проходил лечение от алкогольной зависимости, переживал болезненные расставания… Но, несмотря на все это, люди, близко знакомые с Гари, утверждают, что он далек от образа «психопата», которого не раз играл в кино. С возрастом актер остепенился. Теперь он не путешествует от одной съемочной площадки к другой и давно распрощался с вредными привычками. В 2017 году Олдман женился в пятый раз и сейчас все свое время посвящает воспитанию детей.

Рэйф Файнс

Тот, чье имя нельзя называть. Рэйф Файнс сыграл лорда Волан-де-Морта в поттериане. Но это далеко не единственный отрицательный персонаж в карьере актера. В Голливуде шутят: «Нужен злодей – звоните Рэйфу Файнсу». За пределами экрана жизнь артиста не менее интересна. Рэйф принадлежит к обедневшему аристократическому роду Файнсов и приходится восьмым кузеном нынешнему принцу Уэльскому. В образах всех персонажей актера есть определенная надменность и аристократичность – черты, присущие самому Рэйфу. По его мнению, главным в жизни является искусство переговоров. «Обречен тот, кто не умеет договариваться и идти на компромиссы. Искусство переговоров – важнейшее условие нашего существования в обществе», – уверен Файнс. В обычной жизни он неразговорчив, закрыт, отсюда и отрицательное отношение к социальным сетям. А вот к красивым, успешным женщинам актер питает особую слабость: он утверждает, что не создан для брака и с трудом представляет себя в роли отца. Так что, Райф пребывает в постоянном поиске.

Уиллем Дефо

Одно упоминание этого актера заставляет кровь стынуть в жилах. Чего стоит его гоблин из «Человека-паука»?! Необычные черты лица, сумасшедший взгляд… Ты удивишься, но всемирную известность Дефо обрел после того, как сыграл Иисуса в ленте «Последнее искушение Христа». Картина вызвала неоднозначную реакцию, но сделала Уиллема популярным. «Мне кажется, люди даже не пытаются разглядеть во мне нормального человека. А ведь я нормальный человек», – говорит артист. Несмотря на то, что в памяти людей он навсегда остался плохим парнем, поводов считать его негодяем актер не дает. Дефо вырос в многодетной семье и, в отличие от своих героев, в реальной жизни он довольно позитивный человек. Уиллема также можно назвать примерным семьянином. Он 27 лет прожил с Элизабет ЛеКомпт. В гражданском браке появился единственный ребенок пары Джек Дефо. Сейчас актер женат на итальянке Джаде Коланграде.

Мадс Миккельсен

Доктор Лектер, миллионер-садист Ле Шиффра и колдун Кецилий – все это Мадс Миккельсен. В копилке у этого актера сотни ролей, но известен он стал благодаря картинам, в которых играл главных антагонистов. «У меня есть четко сформулированный принцип. Я всегда стараюсь найти что-то хорошее в плохих парнях, и наоборот — недостатки у хороших. Потому не уверен, что существует чистое зло или добро. В каждом из нас — и то, и другое», – отмечал актер в разговоре с журналистами. На родине Мадса, в Дании, его признали настоящим секс-символом. Однако спешим расстроить фанаток: артист – примерный семьянин и любящий отец. Уже около 20 лет Миккельсен женат на Ханне Якобсон. Пара воспитывает двоих прекрасных детей: дочь Виолу и сына Карла. И как бы ни пытались папарацци найти скандальные подробности из жизни этого красавца, все тщетно.

Кристоф Вальц

Мировую известность этот актер получил благодаря фильму «Бесславные ублюдки». Роль штандартенфюрера Ганса Ланды, безусловно, прославила Кристофа Вальца, но, как и опасался сам актер, закрепила за ним образ «вечного фрица». «Читайте, ходите в музеи, слушайте оперу… Только, ради Бога, не изучайте жизнь по фильмам, телевизору и Интернету», – настоятельно просит артист. Что же касается реальной жизни Кристофа, то его можно смело назвать гражданином мира. Он очень любит путешествовать и узнавать новое. А вот социальные сети и мобильные телефоны на дух не переносит. У Кристофа хорошее чувство юмора, но, как утверждает сам актер, не все воспринимают его шутки адекватно. Кристоф Вальц был дважды женат. От первого брака с Элизабет Урбанинч у актера трое детей. Второй женой стала художница по сценическим костюмам Джудит Хольсте. В 2005 году у пары родилась дочь. Вальц не останавливается на достигнутом и по-прежнему участвует в съемках культовых фильмов.

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