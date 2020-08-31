Именные полотенца — отличный подарок

Удивительно, что мы не только придумываем что-то новое каждый день, но и предлагаем каждый раз удивительные подарки своим родным и близким. Часто подарки бывают настолько невероятно неожиданными, что наши друзья смеются и плачут от счастья. Почему бы вам не заказать удивительно прекрасную вышивку на полотенце. Это потрясающая вышивка на полотенце может пригодиться и не только на подарок. Для вашей компании в офис, для вашего бизнеса или фирмы, это будет не только уместно, но и очень оригинально и эксклюзивно. При этом вся работа выполняется быстро, надежно, качественно. Пожалуй это лучшее решение, которые вы можете найти среди вышивок на нашем рынке. Расскажем немного в деталях и дадим пару советов, которые пригодятся.

Первое — зачем и как это можно сделать

наиболее часто вышивку заказывают на клубные решения. Если вы имеете сеть спортивных клубов, либо это сеть отелей или отдельно функционирующий проект, это очень стильно и широко распространено. Обычно тогда мастера стилизуют вашу вышивку под бренд, или брендбук вашей компании. Делатся это в рамках заказа, который в обязательном порядке предваряют консультации и экспертиза. Готовится техническое задание, демонстрируются эскизы вышивки и уже потом делается заказ. Затем короткое ожидание и заказ доставляется по адресу или самовывозом. При этом вышивка может делаться и различными цветами — например набор цветов с лого.

В случае индивидуального семейного заказа учитываются в первую очередь личные пожелания, советы и особенности события. Это может быть вышивка на подарок к юбилею, например либо свадебное подарочное решение. Здесь всегда есть уже некоторое количество подготовленных рекомендаций.

В любом случае после консультации последнее слово за клиентом.

Технология изготовления вышивки на полотенце

Настоящая компания применяет самые прогрессивные и современные технологические решения с использованием компьютерной техники и передового оборудования. Самле простое решение занимает 5 минут, при этом соблюдается высочайшее европейское качество производства. К качестве материалов используется турецкая махра, качественный хлопок. Лучшие нитки немецкий производителей, из самого отличного материала.

Обычно изготовление занимает 3-5 дней, но в случае срочности, вы можете получить заказ уже через 1-2 дня. Также есть прогрессивная скидки при крупных заказах, а еще вы получаете свой заказ Новой Почтой бесплатно.

Так что не тратье время и деньги — заказывайте вышивку на полотенце в лучше и самом удобном месте.