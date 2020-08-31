Главу католиков Беларуси Тадеуша Кондрусевича, поддержавшего протесты, не пускают в Беларусь

Фото: catholic.by

Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил изданию, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну.

Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько подтвердил TUT.BY эту информацию.

— Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам не комментирует пока. Он возвращается из Польши, неделю там находился, потому что у него были там богослужения.

TUT.BY обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси в Госпогранкомитет:

— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепарии Юрий Кособуцкий официально сообщил о произошедшем на сайте catholic.by. 31 августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в страну сотрудники пограничной службы Республики Беларусь на переходе Кузница Белостокская — Брузги. Причину не пояснили.

Председатель Конференции католических бискупов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич — гражданин Республики Беларусь, отмечается в официальном заявлении.

TUT.BY следит за развитием событий.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тадеуш Кондрусевич — о выборах в Беларуси

Глава Католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич на днях дал интервью польскому христианскому телеканалу TV Trwam. В переводе его цитирует catholic.by.

По мнению Кондрусевича, белорусский народ «дарос да таго, каб адстойваць свае правы, і гэта ўжо іншае пакаленне, чым 26 гадоў таму».

«Ёсць падставы меркаваць, што выбары праходзілі несумленна <…> Касцёл у Беларусі хоча мірнага вырашэння. <…> Я некалькі разоў звяртаўся ад канферэнцыі біскупаў па гэтым пытанні, каб шляхам міру, шляхам паразумення, шляхам круглага стала сесці і вырашыць гэтыя праблемы. Я заклікаў да пакаяння ўсіх тых, хто быў вінаваты, бо гэта так, і мы не адны. Каталіцкі касцёл і Праваслаўная царква выступаюць з падобнымі прапановамі. Два дні таму адбылася змена кіраўніцтва ў Праваслаўнай царкве ў Беларусі. Новы мітрапаліт кіруе свае першыя звароты да вернікаў, да Божага народа, і таксама перадусім заклікае да перамены сэрцаў, да пакаяння, бо без гэтага не вырашыць праблем».

Архиепископ добавил, что было совместное межрелигиозное богослужение, во время которого католики, православные, протестанты, иудеи и мусульмане молились о мирном решении конфликта в Беларуси.

«Ёсць падзелы. Грамадства сёння падзялілася, і гэта — вельмі вялікая небяспека, бо людзі часта не чуюць голасу Касцёла, што, нягледзячы на цяжкасці, нягледзячы на тое, што людзі пацярпелі, аднак хрысціянскі падыход павінен быць такім, каб прабачыць. Я баюся, што можа дайсці да звядзення рахункаў, а гэта пагражае грамадзянскай вайной».

Полный текст высказывания Тадеуша Кондрусевича в польском издании можно почитать здесь.

Тадеуш Кондрусевич — о заблокированном силовиками Красном Костеле

Напомним, 27 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, сделал заявление по поводу инцидента 26 августа в костеле Святого Симона и Святой Елены в Минске, когда силовики заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан.

— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом… Выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, которые по своему назначению призваны защищать основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь… Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране.

https://news.tut.by/society/698743.html