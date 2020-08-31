Facebook показала, как будет выглядеть рабочее место будущего

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие заговорили о перспективах удалённой работы. Facebook решила пофантазировать на эту тему и показала, как будет выглядеть рабочее место будущего.

Своим видением компания поделилась с подписчиками в соцсетях. В проекте специалисты предполагают использование дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). В опубликованном примере человек в VR-шлеме использует обычную клавиатуру, чтобы вводить данные, которые отображаются на виртуальном дисплее. Управлять этими экранами можно с помощью жестов.

Чтобы человек, работая в виртуальном пространстве, мог при этом видеть реальную комнату, система использует камеры на VR-гарнитуре Oculus Rift или Quest. В целом, такой концепт компания называет смешанной реальностью.

Напомним, на днях глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в течение пяти-десяти лет компания переведёт половину своих сотрудников на удалённую работу.