Эмма Робертс подтвердила свою беременность

О беременности 29-летней актрисы Эммы Робертс западные СМИ сообщили два месяца назад. Однако сама звезда эти новости подтверждать не спешила. Но сегодня Эмма наконец перестала скрывать свое интересное положение и опубликовала в инстаграме снимки, на которых показала округлившийся живот.

Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс

Я и двое моих любимых ребят,

— написала актриса.

На фото она сидит вместе со своим 35-летним бойфрендом — актером Гарретом Хедлундом, с которым встречается уже больше года.

На снимки актрисы отреагировали не только ее поклонники, которые принялись поздравлять ее с радостным событием, но и ее звездная тетя Джулия Робертс: она призналась племяннице в любви. А коллега Эммы Робертс Лиа Мишель, которая сама недавно стала мамой, написала, что Эмма будет прекрасной мамой.

Мамы мальчиков вместе,

— добавила она.

К слову, это первый раз, когда Робертс поделилась в соцсетях и снимком своего возлюбленного: личную жизнь актриса не афишировала.

Для обоих этот малыш станет первым.