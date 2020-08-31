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Эми Адамс сыграет в экранизации известного мюзикла

Эми Адамс сыграет в экранизации известного мюзикла

Актриса присоединилась к актёрскому составу мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен», съёмки которого стартуют в ближайшее время.

Сюжет рассказывает о подростке Эванк, страдающем от социофобии. По совету терапевта он пишет самому себе письма, чтобы справиться с одиночеством. После встречи с Коннором, тот забирает у него одно из писем. После этого Коннор кончает жизнь самоубийством. Эван притворяется, что хорошо знал Коннора до его кончины и выдумывает историю их отношений.

Адамс сыграет мать Коннора, Синтию. Также в картине будут сниматься Бен Платт (оригинальный Эван), Кейтлин Дивер и Амандла Стенберг.

Режиссёром ленты выступит Стивен Чбоски.

31 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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