Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта не может определиться с полом

«Дети берут пример со своих родителей, а что хорошего может взять ребенок, живущий с матерью у которой психические проблемы и видит, как папка крутит роман с молодой девчонкой, годившейся ему во внучки??»
— комментирует девушка.
Стоит отметить, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) действительно поддержала ребенка, а Брэд Питт (Brad Pitt) и вовсе сказал, что гордится своей девочкой (девочкой ли?).
«Ему нравится, что она всегда остается верной себе и доброй к своим братьям и сестрам»,
— сообщил один из знакомых звездной семьи о мнении Питта.
К слову, сейчас Шайло отрастила волосы после мальчишеской стрижки «под ежика» и подобрала себе девчачий лук. Кажется, после сумасбродства, происходящего в семье, психика 14-летней Шайло не выдерживает и она до сих пор не может решить, кем стать в будущем: женщиной или мужчиной.
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