Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта не может определиться с полом

«Дети берут пример со своих родителей, а что хорошего может взять ребенок, живущий с матерью у которой психические проблемы и видит, как папка крутит роман с молодой девчонкой, годившейся ему во внучки??» — комментирует девушка.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) действительно поддержала ребенка, а Брэд Питт (Brad Pitt) и вовсе сказал, что гордится своей девочкой (девочкой ли?).

«Ему нравится, что она всегда остается верной себе и доброй к своим братьям и сестрам», — сообщил один из знакомых звездной семьи о мнении Питта.

К слову, сейчас Шайло отрастила волосы после мальчишеской стрижки «под ежика» и подобрала себе девчачий лук. Кажется, после сумасбродства, происходящего в семье, психика 14-летней Шайло не выдерживает и она до сих пор не может решить, кем стать в будущем: женщиной или мужчиной.