«  
  »

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта не может определиться с полом

14-летняя Шайло Джоли-Питт (Shiloh Jolie Pitt) в свои 9 лет заявила родителям, что желает быть мальчиком и в будущем обязательно сменит пол. Девочка даже подобрала себе имя и просила называть ее Джоном (John). Фанаты звездной семейки не удивляются.

«Дети берут пример со своих родителей, а что хорошего может взять ребенок, живущий с матерью у которой психические проблемы и видит, как папка крутит роман с молодой девчонкой, годившейся ему во внучки??»

— комментирует девушка.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) действительно поддержала ребенка, а Брэд Питт (Brad Pitt) и вовсе сказал, что гордится своей девочкой (девочкой ли?).

 «Ему нравится, что она всегда остается верной себе и доброй к своим братьям и сестрам»,

— сообщил один из знакомых звездной семьи о мнении Питта.

К слову, сейчас Шайло отрастила волосы после мальчишеской стрижки «под ежика» и подобрала себе девчачий лук. Кажется, после сумасбродства, происходящего в семье, психика 14-летней Шайло не выдерживает и она до сих пор не может решить, кем стать в будущем: женщиной или мужчиной.

31 августа, 2020 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  