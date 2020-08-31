Адель обвинили в присвоении культурных ценностей из-за открытого купальника Небольшая доза ЛСД облегчиает боль — ученые » Что за ракетные катера предложила Украине строить Британия Коллективный Запад все еще пытается помочь Украине модернизировать свои вооруженные силы в рамках современных угроз. Правда, делают они это так, как умеют – вместо поставок партий вооружений пытаются привлечь к совместному производству того или иного образца с упором на максимальную локализацию. Однако, увы, наше военно-политическое руководство упирается всеми силами, при этом продолжает действовать некая еще советская кастовость, когда те же условно «танковые» или «артиллерийские» генералы просто не понимают потребностей флота или авиации и продолжают даже в условиях идущей войны настаивать на концепциях, которые не отвечают реалиям современной войны. Яркий пример такого многослойного противостояния – это развитие флота. 29 августа издание «Думская» со ссылкой на источник в Минобороны изложило интересную версию недавнего визита в Украину министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Официальное сообщение о визите было стандартно бессодержательным: на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком «обсуждались шаги по обеспечению безопасности на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также вопросы евроатлантической интеграции» и «максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями». Однако по неофициальным сведениям, которые приводит издание, якобы британцы привезли конкретный план дальнейшего развития ВМСУ на ближайшие годы при активной помощи Лондона. Судя по обрывкам информации – это не новый план, а наработки еще 2015 года, когда западные партнеры пытались скорректировать планы строительства украинского флота. Тогда это им не удалось и адмиралы при мощной поддержке Генерального штаба смогли пропихнуть концепцию «москитного флота», которая подразумевала строительство на отечественных верфях большого количества катеров прибрежного действия самого разного назначения. К 2020 году стало очевидно, что план провалился – удалось с большим трудом построить семь бронекатеров и два штурмовых катера, причем последние все еще доводят до ума, пытаясь включить в боевой состав флота. И тут на горизонте снова появляются британцы с их концепцией сбалансированного флота, основу которого должны составить так называемые малые ракетные корветы – по сути чуть увеличенные в размерах ракетные катера. Эти корабли при водоизмещении 400 т могут нести восемь противокорабельных ракет и развивать скорость в 45 узлов. Судя по всему, речь может идти о катерах проекта Sea Ranger с ракетами Sea Spear (морской вариант ракеты Brimstone) от BAE Systems. Причем на первый взгляд эти катера даже лучший вариант для Азовского моря, чем даже американские Mark VI с ракетами AGM-176 Griffin (вопрос по поставкам которых, кстати, тоже упирается в согласие со стороны нашего военного ведомства). Итак, Лондон якобы готов поставлять противокорабельные ракеты и содействовать разворачиванию серийного производства катеров на одном из отечественных судостроительных предприятий. Под эту цель также предлагается долгосрочный кредит на неких выгодных условиях. Однако в подобном проекте для наших военных и чиновников от «Укроборонпрома» есть один существенный минус – естественно, что все будет находиться под плотным британским контролем, и завысить цены на работы с целью получить традиционные откаты будет просто нереально. Поэтому, как отмечает «Думская», в Генеральном штабе разворачивается подковерная борьба с целью убедить Хомчака (а значит и президента Зеленского), что Украина может самостоятельно разработать и построить подобный ракетный корабль. При этом из пыльных чуланов николаевские судостроители достали проект из 1990-х под названием «Блискавка». По сути это старый советский проект 12411 «Молния», чуть доработанный под установку ракет «Нептун» и современного оборудования. Тут стоит остановиться минимум на двух вещах: морского варианта «Нептуна» еще не существует в природе и озвучиваемая цена в $110 млн выглядит неадекватной. Цена катера британского проекта с западными комплектующими будет меньше, при том что его вооружение не надо будет долго и мучительно доводить до ума. Ну а британский интерес прежде всего состоит в участии в глобальном сдерживании России, а также в построении альянсов со странами вне НАТО, которые помогают укреплению позиций этого военного блока. Стратегически предложение британцев представляется безусловно выгодным для Украины, но чем закончится очередной раунд попыток западных партнеров помочь нашей стране укрепить обороноспособность – пока предсказать сложно. А все потому, что в последнее время мы видим хаос со снабжением армии. Когда вместе с закупкой бронеавтомобиля польского производства «Онцилла» армия принимает на вооружение и его отечественный аналог «Дозор-Б». То есть фактически бюджетные деньги вкладываются в весьма недешевые государственные испытания дважды. И таких примеров можно приводить десятки. https://www.dsnews.ua/politics/vmesto-moskitnogo-flota-chto-za-raketnye-katera-predlozhila-ukraine-stroit-britaniya-31082020-397253

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