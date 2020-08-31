Брайан Остин Грин не исключает возможности вернуться к Меган Фокс

47-летний Брайан Остин Грин признался, что не исключает возможности воссоединиться с теперь уже бывшей женой, 34-летней Меган Фокс. На днях актер провел прямой эфир в инстаграме и рассказал, что, несмотря на то что его экс-возлюбленная в настоящее время встречается с музыкантом Machine Gun Kelly, он не может точно предугадать, что ждет их в будущем.

Я никогда не говорю «никогда». Мне кажется, что люди идут своими жизненными путями, и иногда пути пересекаются. Тогда вы идете вместе, смотря друг другу в глаза, а потом они снова расходятся,

— отметил Брайан.

У нас были потрясающие 15-летние отношения. У нас трое прекрасных малышей. У нас много общего, и мы действительно многое вместе пережили. Прямо сейчас наши дорожки разошлись, и Меган идет своим путем, делая то, что, по ее мнению, ей нужно делать, чтобы быть счастливой, и я на своем пути: делаю то, что, как я чувствую, мне нужно делать, чтобы быть счастливым. Все это происходит не из-за отсутствия любви к детям или отсутствия ответственности,

— добавил он.

Хотя еще недавно актер не лучшим образом комментировал новые отношения своей бывшей жены, сейчас Грин, кажется, настроен более доброжелательно. Он сказал, что желает ей всего наилучшего и не имеет ничего против ее нового парня.

Нравится ли мне новый мужчина Меган? Я никогда его не встречал, понятия не имею, что он за человек. Единственное, что я могу сказать: я слышал неприятные истории о нем, но я слышал и плохие истории о себе, и я знаю, что большинство из них неправда. На данный момент у меня с ним нет никаких проблем. Я очень надеюсь, что они с Меган счастливы,



— ответил Брайан на вопрос фаната.

Отец троих детей отметил, что с его стороны было бы эгоистично хотеть, чтобы Фокс была счастлива исключительно с ним.

Мы занимались этим 15 лет. Если все прошло, пусть будет так. Это не провал. Это были действительно особенные отношения, и они остаются такими. В какой-то момент, я думаю, наши пути будут идти параллельно друг другу. Не обязательно так же, как было раньше, но это нормально. Иногда вам нужно как бы свернуть с проторенной дорожки, чтобы найти более устойчивую почву под ногами,

— подытожил он.

Грин объявил, что он и Фокс расстались в конце прошлого года после того, как она вернулась со съемок фильма за границей. Они познакомились в 2004 году, через два года обручились и лишь в 2010-м поженились. Они воспитывают троих сыновей: семилетнего Ноа Шеннона, шестилетнего Бодхи Рэнсома и трехлетнего Джорни Ривера. Грин также является отцом 18-летнего Кассиуса от бывшей возлюбленной Ванессы Марсил.