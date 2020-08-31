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Белла Хадид, Майли Сайрус, Леди Гага и другие на красной дорожке премии MTV Video Music Awards

В этом году церемония вручения премии MTV Video Music Awards проходила совсем иначе, нежели в предыдущие годы. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Звезды выступали на открытых аренах по всему Нью-Йорку (в пяти районах города), тем самым соблюдая правила безопасности и меры социального дистанцирования. При этом большинство выступлений были записаны заранее.

Прежде чем выйти в эфир, знаменитости по традиции появились на красной ковровой дорожке. Ее гостями стали Майли Сайрус, Белла Хадид, Леди Гага, возлюбленный Меган Фокс Колсон Бэйкер, Николь Ричи и многие другие. И хотя нынешнюю церемонию слишком богатой на звезд не назовешь, красная дорожка получилась довольно яркой. Так, Майли Сайрус появилась в полупрозрачном платье от Mugler, а Белла Хадид выбрала черное сетчатое боди от Nensi Dojaka и широкие брюки. Но больше остальных, пожалуй, удивила Леди Гага, которая появилась на премии в космическом образе, — она надела серебристый плащ от Area, прозрачный шлем от Muscarella и ботинки на платформе от Pleasers. Забегая вперед, отметим, что это был лишь один из ее многочисленных луков прошлого вечера.

А вот певец The Weeknd появился на премии с лицом в синяках. Однако все это было лишь частью представления — этот макияж стал отсылкой к его видеоклипу Blinding Lights, в котором его избивают вышибалы и он ездит пьяным за рулем. Продвигая свою композицию, он появлялся в подобном виде и на шоу Saturday Night Live в марте.

Кто еще из знаменитостей вчера позировал на ковровой дорожке премии — смотрите в нашей фотоподборке.

Майли Сайрус 

Майли Сайрус

Майли Сайрус 

Белла Хадид 

Белла Хадид

Белла Хадид

Леди Гага 

Леди Гага

Леди Гага 

Николь Ричи 

Николь Ричи

Николь Ричи 

Джейден Смит 

Джейден Смит

Биби Рекса 

Биби Рекса

Джоуи Кинг 

Джоуи Кинг

Мэдисон Бир 

Мэдисон Бир

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelley) 

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelley)

The Weeknd 

The Weeknd

31 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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