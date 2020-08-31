Белла Хадид, Майли Сайрус, Леди Гага и другие на красной дорожке премии MTV Video Music Awards

В этом году церемония вручения премии MTV Video Music Awards проходила совсем иначе, нежели в предыдущие годы. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Звезды выступали на открытых аренах по всему Нью-Йорку (в пяти районах города), тем самым соблюдая правила безопасности и меры социального дистанцирования. При этом большинство выступлений были записаны заранее.

Прежде чем выйти в эфир, знаменитости по традиции появились на красной ковровой дорожке. Ее гостями стали Майли Сайрус, Белла Хадид, Леди Гага, возлюбленный Меган Фокс Колсон Бэйкер, Николь Ричи и многие другие. И хотя нынешнюю церемонию слишком богатой на звезд не назовешь, красная дорожка получилась довольно яркой. Так, Майли Сайрус появилась в полупрозрачном платье от Mugler, а Белла Хадид выбрала черное сетчатое боди от Nensi Dojaka и широкие брюки. Но больше остальных, пожалуй, удивила Леди Гага, которая появилась на премии в космическом образе, — она надела серебристый плащ от Area, прозрачный шлем от Muscarella и ботинки на платформе от Pleasers. Забегая вперед, отметим, что это был лишь один из ее многочисленных луков прошлого вечера.

А вот певец The Weeknd появился на премии с лицом в синяках. Однако все это было лишь частью представления — этот макияж стал отсылкой к его видеоклипу Blinding Lights, в котором его избивают вышибалы и он ездит пьяным за рулем. Продвигая свою композицию, он появлялся в подобном виде и на шоу Saturday Night Live в марте.

Кто еще из знаменитостей вчера позировал на ковровой дорожке премии — смотрите в нашей фотоподборке.

Майли Сайрус

Белла Хадид

Леди Гага

Николь Ричи

Джейден Смит

Биби Рекса

Джоуи Кинг

Мэдисон Бир

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelley)

The Weeknd