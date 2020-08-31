Байден обвинил Трампа в поощрении насилия

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в обществе. Заявление демократа опубликовано на его официальном сайте.

«Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — отметил политик. Так Байден прокомментировал продолжающиеся акции против расизма в стране.

По словам демократа, Трамп не способен быть главой государства, так как за время его правления общественная напряженность возросла и раскол между разными группами увеличился.

Ранее Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах. По их мнению, глава государства видит это как политическую выгоду и желает, чтобы было больше насилия, а не меньше.