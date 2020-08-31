Анджелина Джоли приревновала Брэда Питта к 27-летней модели

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) давно разошлись в разные стороны, но, кажется, актрису все еще очень волнует личная жизнь бывшего супруга. Сейчас актер встречается с 27-летней моделью из Германии Николь Потуральски (Nicole Poturalski), и Анджелина видит в этом огромную проблему.

По словам анонимных источников, Джоли не волнует личная жизнь Брэда, а вот то, как его новый роман «с молоденькой моделью» отразится на их детях, очень заботит актрису.

«Джоли не испытывает к Брэду никаких романтических чувств. Она не вникает в детали его личной жизни до тех пор, пока это не начинает касаться их детей. Благополучие детей – ее главный приоритет, и так будет всегда», – сообщают инсайдеры.

Впрочем, далеко не все поклонники звездной пары верят в «теорию о детях». Многие считают, что Джоли просто завидует бывшему мужу, который так быстро оправился после их развода и сделал шаг навстречу новым отношениям. Сама Анджелина на данный момент отодвинула романтику на второй план, а личная жизнь перестала быть для актрисы в приоритете.