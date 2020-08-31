Адель обвинили в присвоении культурных ценностей из-за открытого купальника

Сегодня 32-летняя британская певица Адель поделилась в своем инстаграме снимком, который вызвал шквал критики. На фото звезда запечатлена в купальнике в цветах флага Ямайки и с традиционной прической народов банту.

Я счастлива, что будет карнавал Ноттинг-Хилл, мой любимый Лондон,

— подписала она снимок.

Однако многих интернет-пользователей фото звезды разозлило — Адель обвинили в культурной апроприации.

Темнокожие женщины подвергаются дискриминации за то, что носят национальные прически, такие как узлы банту и локоны, но белые люди — нет. Это несправедливо, и именно поэтому люди бесятся,

— написал один интернет-юзер.

Другим же не понравилось бикини певицы.

Дорогие белые люди, пожалуйста, просто будьте собой и навсегда прекратите это присвоение культурных ценностей. Адель, узлы банту были излишни. А в бикини с ямайским флагом не было необходимости… Пожалуйста, просто прекратите это,

— отметил другой.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту артистки.

Нам нравится видеть наш флаг везде! Это заставило меня улыбнуться. Это наглядно показывает влияние моего маленького острова на весь мир и то, насколько мы действительно авторитетны,

— заступился он за звезду.

А некоторые и вовсе посчитали, что этим снимком Адель в очередной раз хотела показать, как сильно ей удалось похудеть за последние месяцы.

Адель — не первая знаменитость, которую обвиняли в присвоении культурных ценностей. В прошлом году с этим столкнулась и Памела Андерсон, которая возмутила общественность своим костюмом на Хэллоуин.