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Жителей Туркмении заставили покупать фото президента вместе с едой

Жителей одного из регионов Туркмении заставляют покупать портреты президента вместе с едой.

Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», в Фарапском районе Лебапского велаята людям приходится покупать в государственных магазинах вместе с продуктами питания фотографию Гурбангулы Бердымухамедова.

Отмечается, что мука и хлеб продаются в ограниченном количестве, а «в нагрузку» к ним нужно взять фото президента за 20 манатов (около $6). При этом местные жители не выражают возмущения, поскольку у магазинов стоят силовики, и «молча покупают портреты».

По словам одного из полицейских, власти считают, что, если фотография Бердымухамедова появится в каждом доме, «население будет его больше любить».

30 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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