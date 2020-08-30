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В результате взрыва метана в Сибири образовался огромный кратер

В Сибири нашли новый кратер глубиной в 50 метров. Ученые считают, что он произошел из-за накопления и взрыва метана под поверхностью.

Исследователи нашли новую скважину в Северной Сибири, это первый подобный объект, который они обнаружили на этой территории впервые с 2014 года. Сначала его случайно заметили в эфире телекомпании «Вести Ямала», а позже решили исследовать этот объект подробнее.

Группа ученых совершила экспедицию по исследованию большого цилиндрического кратера глубиной 50 метров. Считается, что такие воронки вызваны накоплением метана в карманах вечной мерзлоты, они появляются в результате оттаивания под поверхностью.

«То, что мы увидели сегодня, поражает своими размерами и величием. Такие объекты могут создавать колоссальные силы природы», — отметили ученые.

Ученые отметили, что это одно из самых больших отверстий, которые внезапно появляются в последние годы во время вечной мерзлоты. «Этот объект уникален. Он несет в себе много дополнительной научной информации, которую я нам только предстоит изучить», — отметили ученые.

30 августа, 2020 | Category: Наука, Новости, Россия ﻿
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