В результате взрыва метана в Сибири образовался огромный кратер

Исследователи нашли новую скважину в Северной Сибири, это первый подобный объект, который они обнаружили на этой территории впервые с 2014 года. Сначала его случайно заметили в эфире телекомпании «Вести Ямала», а позже решили исследовать этот объект подробнее.

Группа ученых совершила экспедицию по исследованию большого цилиндрического кратера глубиной 50 метров. Считается, что такие воронки вызваны накоплением метана в карманах вечной мерзлоты, они появляются в результате оттаивания под поверхностью.

«То, что мы увидели сегодня, поражает своими размерами и величием. Такие объекты могут создавать колоссальные силы природы», — отметили ученые.

Ученые отметили, что это одно из самых больших отверстий, которые внезапно появляются в последние годы во время вечной мерзлоты. «Этот объект уникален. Он несет в себе много дополнительной научной информации, которую я нам только предстоит изучить», — отметили ученые.