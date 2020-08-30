В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков

В центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки.

Военная техника и силовики выехали с базы в минском микрорайоне Уручье. По данным агентства, колонна двигалась около 7:00 (время совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства. Уточняется, что здесь белорусская оппозиция планирует провести большую протестную акцию.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники. Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов.