Уоррен Баффетт отстает от Марка Цукерберга на $20 млрд

Глава Facebook Марк Цукерберг опередил Уоррена Баффетта по собственному капиталу.

Собственный капитал Баффетта сократился на $20 млрд в этом году до $69 млрд, тогда как Цукерберг нарастил свой на $11 млрд до $89 млрд.



Баффетт владеет 16% акций своего холдинга Berkshire, а Цукерберг – 13% Facebook.

Обвал акций Berkshire на 23% с января повлиял на собственный капитал Баффетта, а Цукерберг увеличил свое состояние благодаря приросту акций на 14%.

Однако Баффетт отдал на благотворительность почти $15 млрд в период с 2014-го по 2018-й, против $1 млрд, который выделил Цукерберг.

Если не учитывать эти пожертвования, разрыв между миллиардерами будет уже меньшим.

Состояние Баффетта будет оцениваться в $84 млрд, а Цукерберга – в $90 млрд.

«Более 99% моего состояния пойдет на благотворительность во время моей жизни и после смерти», — пообещал Баффетт в 2006-м.

«Мы отдадим 99% своих акций Facebook, которые стоят около $45 млрд, на благотворительность еще при жизни», — отметили Цукерберг с супругой в 2015-м.