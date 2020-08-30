Умер создатель «Смешариков»

Умер один из создателей мультипликационного сериала «Смешарики» и студии «Пилот» Анатолий Прохоров. Об этом в воскресенье, 30 августа, в своем Facebook написал мультипликатор Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель», — написал Бронзит.

Дата и место похорон пока не определены, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был сооснователем первой в СССР негосударственной анимационной студии «Пилот», также студии компьютерной анимации «Петербург», где создали мультипликационный сериал «Смешарики». С 2003 года мультипликатор был художественным руководителем проекта «Смешарики».