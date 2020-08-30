Премьеру приквела шпионского боевика Kingsman перенесли на 2021 год

20th Century Studios и Disney отложили до следующего года премьеру приквела истории о британских шпионах Kingsman.

Задержка связана с коронавирусом, ведь график релизов студий серьезно изменился из-за пандемии.

Теперь фильм The King’s Man («Кінгс мен» в украинском прокате) выйдет не 18 сентября 2020 года (в Украине ожидался 17 сентября), а 26 февраля 2021 года.

Напомним, картину уже не раз откладывали. Изначально ее хотели выпустить еще в ноябре 2019 года, затем из-за слияния FOX и Disney релиз перенесли на февраль 2020-го, а уже потом и на сентябрь.

Режиссером фильма «Кингс Мен» (The King’s Man) стал Мэттью Вон, который снял оригинальные фильмы франшизы. Главные роли в новой картине сыграли Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон и др.

Картина расскажет о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам. Согласно официальному синопсису, группа самых ужасных тиранов истории и преступников собирается развязать войну и уничтожить миллионы людей. Однако найдется один человек, который сможет остановить злодеев.