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Названа главная польза бороды

Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала о пользе бороды и усов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По ее словам, борода и щетина защищают кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, снижая риск онкологии. Кроме того, растительность на лице способствует сохранению естественных масел в коже, увлажняя ее. Еще одним положительным эффектом врач посчитала уменьшение аллергических реакций, поскольку борода и усы выступают своеобразным фильтром от раздражителей.

Также бородатые реже используют бритву и, как следствие, реже травмируют кожу на лице.

Козлова отметила, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи.

30 августа, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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