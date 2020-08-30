Google и Facebook отказались от проекта подводного кабеля между США и Гонконгом

Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать этот прлект для сбора информации об американцах.

Но компании быстро представили новый, который включает прокладку кабелей в Тайвань и на Филиппины, как это предусмотрено в заявке, отозванной в четверг. В новой заявке не фигурировала гонконгская компания Pacific Light Data Communication, партнер по первоначальному проекту и находящаяся под надзором американских спецслужб, которые сослались на свои связи с компанией Dr. Peng Telecom & Media Group на материковом Китае. Эти шаги предпринимаются по мере того, как напряженность между США и Китаем продолжает нарастать из-за серии конфликтов.

К ним относятся усиление контроля Пекина над Гонконгом и его отношение к уйгурам, мусульманской этнической группе; Американские обвинения в том, что китайские высокотехнологичные продукты могут быть использованы для шпионажа; и взаимные обвинения в распространении коронавируса из китайской провинции Хубэй. Президент Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении Китая, на период выборов. В 2017 году компании предложили проект Pacific Light Cable Network, в котором перечислены все три транстихоокеанских направления. Американские службы безопасности, Министерство юстиции, 17 июня обратились в Федеральную комиссию по связи США с просьбой отклонить заявку на прокладывание кабеля в Гонконг, заявив, что это даст Китаю возможность получать личные данные американцев.

Агентства назвали Pacific Light Data дочерней компанией Dr. Peng, которая, по их словам, связана с китайскими спецслужбами, службой разведки и безопасности. Агентства рекомендовали Федеральной комиссии по связи одобрить части проекта, соединяющего США с Тайванем и Филиппинами. В апреле Google получил право управлять участком, связывающим Тайвань, в течение шести месяцев. «Мы продолжаем работать по установленным каналам, чтобы получить лицензии на прокладывание наших подводных кабелей», — сообщил представитель Google Alphabet. Представитель Google сказал, что исходная заявка «была отозвана, и была подана пересмотренная заявка для частей системы США-Тайвань и США-Филиппины».