«Дюна» Дени Вильнёва вышла на обложках журнала Empire

Экранизация романа Фрэнка Герберта стала главной темой октябрьского номера Empire — в журнале обещают опубликовать большой материал со съёмок фильма. У выпуска, который поступит в продажу 3 сентября, будет три разных обложки — две посвятили дому Атрейдесов и племени Фременов, а на третьей появится арт с песчаным червём Шаи-Хулуд.

Было подтверждено, что первый трейлер «Дюны» будет выпущен для широкой публики 9 сентября. Версия трейлера «Дюны» в настоящее время транслируется в кинотеатрах перед фильмом TENET Кристофера Нолана.