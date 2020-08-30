Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 25 миллионов. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Умерло в результате пандемии свыше 842,7 тысячи человек.