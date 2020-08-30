Авторы «Безумной свадьбы 3» поделились курьезными кадрами со съемок

В Украине продолжаются съемки комедии «Безумная свадьба 3«. Авторы фильма не скрывают: зрителей ждет еще больше юмора и забавных ситуаций. А чтобы это доказать, в сети опубликовали эмоциональные кадры со съемок, которые уже развеселили киноманов.

Снимки появились на инстаграм-странице кинопроекта. На фото можно увидеть главных актеров «Безумной свадьбы 3», которые демонстрируют различные эмоции: от радости до удивления и гнева.

«Эмоции актеров бьют через край, а это значит, что сюжет фильма удивит вас незаурядными крутыми поворотами. Создатели лучшей комедии по-другому не умеют: будет втрое пояростнее и смешнее!» – отметили представители фильма.

Сюжет

В центре комедии окажется все та же украинская семья Сердюков. Директор музея Василий уже выдал замуж двух дочерей, поэтому остается только младший сын, который тоже готовится создать семью. И, как в случае с девушками, парень не намерен учитывать пожелания отца: он признается в любви цыганке. Поэтому Василий Сердюк не просто организует очередную сумасшедшую свадьбу, но и познакомится с бароном.

«Третья часть будет просто взрывной! Обещаем много цыганского колорита и драйва – снова будут погони, а еще лошади, люди, цыганская бричка и даже цыганский табор прямо во дворе Василия. Представьте все разнообразие украинско-цыганской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и цветов», – рассказал продюсер и актер Юрий Горбунов.

Главные актеры » Безумной свадьбы 3″

Екатерина Файн

Вячеслав Хостикоев

Назар Заднепровский

Леся Самаева

Полина Василиса

Джимми Воха-Воха

Александр Кобзарь

Вера Кобзарь

Инна Приходько

Арам Арзуманян

Юрий Горбунов

Потап

Алексей Завгородний (Позитив)

MONATIK

Олег Винник