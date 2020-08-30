Авторы «Безумной свадьбы 3» поделились курьезными кадрами со съемок

В Украине продолжаются съемки комедии «Безумная свадьба 3«. Авторы фильма не скрывают: зрителей ждет еще больше юмора и забавных ситуаций. А чтобы это доказать, в сети опубликовали эмоциональные кадры со съемок, которые уже развеселили киноманов.
Снимки появились на инстаграм-странице кинопроекта. На фото можно увидеть главных актеров «Безумной свадьбы 3», которые демонстрируют различные эмоции: от радости до удивления и гнева.
«Эмоции актеров бьют через край, а это значит, что сюжет фильма удивит вас незаурядными крутыми поворотами. Создатели лучшей комедии по-другому не умеют: будет втрое пояростнее и смешнее!» – отметили представители фильма.
Сюжет
В центре комедии окажется все та же украинская семья Сердюков. Директор музея Василий уже выдал замуж двух дочерей, поэтому остается только младший сын, который тоже готовится создать семью. И, как в случае с девушками, парень не намерен учитывать пожелания отца: он признается в любви цыганке. Поэтому Василий Сердюк не просто организует очередную сумасшедшую свадьбу, но и познакомится с бароном.
«Третья часть будет просто взрывной! Обещаем много цыганского колорита и драйва – снова будут погони, а еще лошади, люди, цыганская бричка и даже цыганский табор прямо во дворе Василия. Представьте все разнообразие украинско-цыганской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и цветов», – рассказал продюсер и актер Юрий Горбунов.
Главные актеры » Безумной свадьбы 3″
Екатерина Файн
Вячеслав Хостикоев
Назар Заднепровский
Леся Самаева
Полина Василиса
Джимми Воха-Воха
Александр Кобзарь
Вера Кобзарь
Инна Приходько
Арам Арзуманян
Юрий Горбунов
Потап
Алексей Завгородний (Позитив)
MONATIK
Олег Винник
Leave a Reply