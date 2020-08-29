Звезда фильмов вселенной Marvel умер в 42 года

Умер известный американский актер Чедвик Боузман. Как сообщает Reuters, артист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Ему было 42 года.

По данным TMZ, в 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года. В апреле этого года актер сильно похудел, но о своем диагнозе публично не заявлял.

Боузман исполнил главную роль в фильме «Черная пантера» — одной из серии лент вселенной Marvel. В 2018 году он получил титул «Актер года» по версии Peopleʼs Choice Awards.