В Швеции вспыхнули беспорядки после ритуальногоБеспорядки охватили шведский город Мальме. Там активисты сожгли Коран и опубликовали видео в Сети, сообщает телеканал SVT. Эта акция вызвала бурю возмущения — участники беспорядков поджигали салюты и петарды, кидались в полицию брусчаткой и поджигали автомобильные шины с мусором. В результате ряд сотрудников полиции пострадали, также сгорели несколько полицейских машин и авто спасателей. Стражи порядка задержали от 10 до 20 человек. Известно, что сжечь Коран решили члены одной из датских правоэкстремистских партий после того как административный суд Мальме отказал шведскому уличному художнику Дэну Паку в проведении в городе антиисламской акции, на которой планировалось сжечь священную книгу. сожжения Корана, есть раненые

Беспорядки охватили шведский город Мальме. Там активисты сожгли Коран и опубликовали видео в Сети, сообщает телеканал SVT.

Эта акция вызвала бурю возмущения — участники беспорядков поджигали салюты и петарды, кидались в полицию брусчаткой и поджигали автомобильные шины с мусором. В результате ряд сотрудников полиции пострадали, также сгорели несколько полицейских машин и авто спасателей.

Стражи порядка задержали от 10 до 20 человек.

Известно, что сжечь Коран решили члены одной из датских правоэкстремистских партий после того как административный суд Мальме отказал шведскому уличному художнику Дэну Паку в проведении в городе антиисламской акции, на которой планировалось сжечь священную книгу.