В Польше слонов от стресса будут лечить марихуаной

Популярное выражение «довольный как слон» обретает новый смысл в городском зоопарке польской столицы Варшавы. Там приняли решение лечить у слонов стресс, используя ударные дозы марихуаны. Нет, слонов не придется учить курить — каннабиноид CBD вводится животным в виде специальных концентрированных капель через хобот.



Использование медицинской марихуаны для лечения животных — это не новинка. Каннабисом давно уже лечат нервные расстройства у собак и лошадей. Но применить такую терапию к слонам впервые догадались именно в Варшавском зоопарке.



Руководитель проекта, главный ветеринар зоопарка Агнешка Чуйковска рассказала журналистам, что лечение уже началось и первые дозы каннабиса уже получила слониха по имени Фредерика. Доктор Чуйковска говорит, что животное не возражало против приема препарата и восприняла лечение спокойно. Препарат каннабиноид CBD не вызывает ни эйфории, ни привыкания, ни побочных эффектов, негативно действующих на печень и почки животных. Дозировка тоже может разочаровать неискушенного в ветеринарном деле человека. В вольерах со слонами не будет огромных бочек с наркотическим зельем — доза, необходимая для слона, умещается в маленькой стеклянной ампуле.



Вводят препарат через хобот 2−3 раза в день, по несколько капель. Кстати, дозировка каннабиноида для слона совпадает с лошадиной. Цель проекта — изучение перспектив лечения стресса у слонов препаратом, показавшим свою эффективность в случае с другими млекопитающими. Пока марихуану в медицинских дозах получает только одна слониха, но скоро к эксперименту присоединятся еще двое животных.

К сожалению, узнать результаты эксперимента мы сможем нескоро. Агнешка Чуйковска утверждает, что первые результаты лечения, если они, конечно, будут, проявятся не ранее, чем через два года. Если борьба со стрессом у слонов при помощи каннабиса окажется эффективной, то исследования продолжатся с другими животными, живущими в неволе.



Гораздо более наглядный эксперимент, правда, с людьми, планировало провести год назад NASA. Агентство искало добровольцев, которые готовы 70 дней лежать на кровати и ежедневно курить марихуану. Воплотились ли планы американских ученых в жизнь, неизвестно.