В погоне за тигром британец наткнулся на затерянный город древних в Индии

В 1819 году английский офицер Родерик Джонс охотился на тигра неподалеку от Мумбаи. След привел его к пещере, которая была непохожа на другие – даже у входа было понятно, что стены обработаны инструментами. Джонс начал спускаться вглубь по коридорам и нашел затерянный город, куда сотни лет не ступала нога человека.



Уж с первых метров тоннелей охота и тигры ушли на второй план – Родерик медленно спускался вглубь пещеры. Внезапно он заметил, что на каменных стенах появились резные узоры. Офицер пересилил желание вернуться назад и продолжил путь в неизвестность.

Узкая тропинка под скалой вывела Родерика к масштабной системе из десятков древних храмов и монашеских келий. Все было вырезано прямо в скале.

Офицер вернулся на поверхность и привел к пещере исследовательскую группу.

Эксперты обнаружили невероятный памятник древнего зодчества: буддистские монахи соорудили все это еще во II веке до нашей эры!

Фото: gizmag