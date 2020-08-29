 
  »

Северная Корея решила отстреливать больных коронавирусом

Сила чучхе - ВПК.name

Власти на КНДР ужесточили контроль границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.

В заявлении полиции города Хверен говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что «враги пытаются занести его в народную республику через границы», сообщает радио RFA.

Особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тысяч км. Другой источник подтвердил, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.
КНДР ″отложила начало военных действий″ против Южной Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2020

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном городе из-за коронавируса. Только 24 июля Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей — Российская газета
https://mignews.com/news/politic/world/270820_110247_76167.html

29 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  