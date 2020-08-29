Северная Корея решила отстреливать больных коронавирусом

Власти на КНДР ужесточили контроль границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса.

В заявлении полиции города Хверен говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что «враги пытаются занести его в народную республику через границы», сообщает радио RFA.

Особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тысяч км. Другой источник подтвердил, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.



Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном городе из-за коронавируса. Только 24 июля Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.



https://mignews.com/news/politic/world/270820_110247_76167.html